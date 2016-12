Messico, cane ferito in autostrada: donna rischia la vita e lo salva

12:22 - Una donna attraversa intrepida un'autostrada di 4 corsie per raggiungere un cagnolone ferito e immobile. Siamo a Città del Messico, la coraggiosa signora si chiama Vero Salgado, ha 35 anni: stava percorrendo l'autostrada quando ad un certo punto ha visto l'animale colpito da un'altra auto che poi ha proseguito la sua corsa. Senza esitare ha accostato la sua auto ed è scesa per salvare l'animale. Minuti di paura tra macchine e camion che sfrecciano, ma la signora non perde la calma e riesce a trarre in salvo il cane ferito. Poi sale nella sua auto con il cucciolone tra le braccia: ad attenderla la figlia e il marito che ha ripreso tutto.