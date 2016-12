Mercury, il gattino superstar senza zampe che sta facendo il giro del web

19:59 - La storia di Mercury sta commovendo tutto il web. Mercury è un gattino che ha perso le zampe anteriori da piccolissimo, ma anche se la vita non gli ha dato un futuro normale, ha saputo combattere e superare tutte le difficoltà.

Quando aveva solo 4 giorni di vita è stato ritrovato immobile e morente tra i cespugli di un giardino, poche ore prima era stato investito da un tagliaerba che gli aveva falciato entrambe le zampe anteriori. Salvato in extremis da un veterinario è stato adottato da una famiglia di Los Angeles che ha deciso di portarlo a casa. Il video postato su Facebook ha fatto il giro del web e commosso il mondo. Sono arrivati messaggi di solidarietà e proposte d’aiuto da tutti i continenti, ma i padroni fanno sapere che il piccolo gode di ottima salute, non è triste e gioca assieme agli altri gattini. Al momento Mercury è troppo giovane per essere sottoposto a un intervento chirurgico, e anche per utilizzare la sedia a rotelle per animali, ma a dir la verità non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, la sua vitalità infatti è l'arma migliore per vincere tutte le avversità.