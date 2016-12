11:10 - Il piccolo koala sembrava ormai spacciato. Investito da un'auto, il tenerissimo orsetto era riuscito a nascondersi tra i rami di un albero, su cui si era arrampicato. Una squadra di vigili del fuoco lo soccorre, insieme con alcun ranger. Ma i pompieri sono costretti a far cadere la bestiola da un'altezza di oltre nove metri sopra il telone sistemato sotto l'albero.

Il koala non dà segni di vita. Ma gli uomini che lo hanno così faticosamente recuperato non si arrendono. Tra di loro c'è qualcuno che ha esperienze di pronto soccorso. E prova a metterle in pratica sull'orsacchiotto, con un massaggio cardiaco e anche con la respirazione bocca a bocca. E l'operazione funziona: il koala riprende a respirare.



"Pensavamo che fosse morto sull'albero, poi è caduto e l'abbiamo recuperato", ha raccontato alla radio Abc il capitano dei vigili del fuoco Sean Curtin. "Per fortuna uno dei soccorritori aveva esperienza precedente nel rianimare animali, in passato aveva già praticato la respirazione bocca a bocca a un cane", ha aggiunto.



Il koala è già in via di guarigione e sta ricevendo assistenza in un rifugio per animali selvatici. "Sta meglio, e ha mangiato delle foglie di eucalipto", ha detto uno dei volontari del rifugio.



Da una popolazione stimata di 10 milioni all'arrivo dei coloni britannici, i koala si sono ridotti a circa 43mila e sono minacciati dalla continua perdita di habitat, dalla circolazione di auto e dagli attacchi dei cani.