Mai più vita da cani, un milione di pasti ai rifugi Enpa per animali

12:57 - Cuore di cane per un giorno. Un progetto di food raising voluto da Friskies e da "A cuccia di cuori", la docufiction di La5 che racconta storie di cuccioli adottati, permetterà di donare un pasto agli animali ospiti dei rifugi Enpa, ente nazionale protezione animali, comprando un prodotto Friskies. L’obiettivo è raggiungere un milione di pasti per gli amici a quattro zampe, per dire addio a una vita da cani.

La 5 e i cani - Da settembre e’ in onda la docu-fiction “A cuccia di cuori” realizzata nei rifugi ENPA dalla casa di produzione Bobolone e con il supporto di Friskies. Nel corso delle 20 puntate in onda su La 5, il programma racconta le storie di cani, gatti e piccoli animali che hanno trovato una vera famiglia. Ogni settimana i volontari dei rifugi coinvolti mostrano una giornata tipo e coinvolgeranno i telespettatori in storie di adozione a lieto fine