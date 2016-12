17 febbraio 2014 Londra invasa dai ricci giganti:

14:27 - Ricci giganti stanno invadendo Londra. La trovata artistica è stata lanciata da David Attenborough, un noto documentarista inglese, per lanciare un nuovo programma della BBC e allo stesso tempo per far conoscere all'opinione pubblica una specie importantissima per l'ecosistema, che è in via d'estinzione. Le statue, costruite con salice e fibra di cocco, riprendono nei minimi particolari l'animale ma sono più grandi di un rinoceronte e di una macchina 4x4.

Per il documentarista il fatto che il 25% della popolazione britannica intervistata non abbia mai visto un riccio, è una dato molto signiifcativo da cui si evince che la specie, che contribuisce a eliminare i parassiti dal pianeta, è in via d'estinzione. "Bisogna salvaguardare l'animale che con la sua azione aiuta l'ecosistema", afferma Attenborough. Il riccio è noto perché è un gran "podista", è un gran camminatore e percorre fino alla fine miglia e miglia. "E per l'accoppiamento - scherza - fanno molta attenzione".