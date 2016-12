Londra, allo zoo è il momento dell'appello

15:14 - I quattro gorilla, Kumbuka, Mjukuu, Effie e Zaire? Presenti. Così come pinguini, lontre, cavallette... Come da tradizione, l'anno nuovo, allo zoo di Londra, inizia con l'inventario degli animali. Una sorta di appello della rumorosa classe, con tanto di lavagna e fotografie. Assenti? Come vuole la vecchia canzoncina: "Solo non si vedono i due liocorni". Saranno scappati?