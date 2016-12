Lignano Sabbiadoro, furto allo zoo: sparite cinque scimmie "leonine"

14:10 - Vivevano al parco zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro ma qualcuno, approfittando della notte, li ha rapiti. Si tratta di due cuccioli di leontopiteco, piccole scimmie dalla testa dorata, spariti assieme ad altri tre componenti della famiglia e a un callimico, minuscolo gorilla dal pelo nero. I responsabili del parco pensano si sia trattato di un furto su commissione, considerando che gli esemplari sono in via di estinzione e che il loro valore si aggira sui 15.000 euro.

Identikit dei rapiti - I cuccioli sottratti al parco zoo erano nati pochi mesi fa, e le foto che li ritraevano aggrappati alla schiena dei genitori avevano fatto il giro del web. I leontopitechi (detti anche scimmie leonine) normalmente vivono nelle foreste pluviali del Brasile ma non sono solo delle scimmie dal pelo spettacolare: la loro specie è in via di estinzione, cosa che rende il furto ancora più preoccupante. Il callimico è invece un gorilla nero molto piccolo che in natura passa gran parte del tempo a procurarsi il cibo. Eppure da adulto non arriva a pesare più di un chilo.



Uno zoo speciale - Il parco Punta Verde di Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine) è uno zoo speciale. Anche grazie a una collaborazione con istituti universitari italiani e stranieri da anni vengono accolte diverse specie protette e a rischio estinzione, come nel caso del leontopiteco dalla chioma dorata. Il callimico, per esempio, era arrivato dall'Istituto di antropologia di Zurigo.