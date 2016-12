23 giugno 2014 Lieto evento allo zoo di Philadelphia:

Lieto evento allo zoo di Philadelphia: nati 3 cuccioli di gatto dai piedi neri Si tratta di una specie endemica solo nell'Africa meridionale: è una varietà di gatto selvatico tra le più piccole al mondo

10:31 - Si chiamano Drogon, Rhaegal and Viserion in onore dei personaggi de "Il trono di Spade", e sono tre cuccioli di gatto dai piedi neri nati l'8 aprile allo zoo di Philadelphia. Specie endemica dell'Africa meridionale, il gatto dai piedi neri è una delle varietà di gatto selvatico più piccole (e più rare) al mondo: un maschio adulto pesa mediamente poco meno di 2 chili, mentre una femmina non raggiunge il chilo e mezzo.