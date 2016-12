Leoncini bianchi, piccoli panda giganti e l'orsetto Remy: le nuove star del web

15:06 - In Polonia sono stati presentati i 3 leoncini bianchi con la loro mamma superprotettiva, in Cina è boom di visitatori per vedere i piccoli panda giganti, e allo zoo di Toronto il piccolo orsetto bianco, Remy. Cuccioli di leone, panda e orsetti che sono diventati delle vere star, animaletti custoditi negli zoo di tutto il mondo che fanno intenerire milioni di adulti e bambini.

Nello zoo di Borysew, Polonia centrale, sono nati ben tre gemelli di leone bianco, un evento rarissimo, e la cosa che più rallegra è che i piccoli sono tutti in ottime condizioni e la madre non ne ha rifiutato nessuno, anzi, mamma Azira è super protettiva nei loro confronti, guai a chi li tocca!

In Cina invece è boom di visitatori per i cuccioli di panda gigante, la specie più a rischio d'estinzione al mondo, soprattutto perchè per loro le condizioni di sopravvivenza allo stato brado sono molto difficili.

Ma il primato di popolarità spetta a Remy, l'orsetto nato nello zoo di Toronto, così piccolo che stenta a reggersi sulle zampette. Per ora il cucciolo è visibile solo sul web ma fra pochi mesi finalmente farà il suo debutto in società.