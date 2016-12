11 aprile 2014 La vita in comunità delle formiche Come nel film di Disney A Bugs Life, gli insetti lavorano per costruire il proprio gruppo sociale. A riprenderli un fotografo russo costretto all'immobilismo da un incidente Tweet google 0 Invia ad un amico

10:21 - Queste formiche che lavorano per organizzare la loro piccola comunità si comportano esattamente come nel film A Bugs Life. Le scene in cui si proteggono vicendevolmente dagli estranei potrebbero essere state prese direttamente dal film della Disney. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo russo Andrey Pavlov, 56 anni.

L'artista ha cominciato ad osservare gli insetti da un nuovo punto di vista in seguito a problemi di disabilità. Nel 2005 gli si è bloccata la schiena e non riusciva a camminare.