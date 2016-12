16 settembre 2014 La storia di Honey Bell, la gattina cieca che passeggia nei boschi assieme ai padroni Affetta da gravi disturbi oculari fin dalla nascita, la micia è stata salvata da una clinica statunitense e poi affidata ai suoi amorevoli padroni Tweet google 0 Invia ad un amico

11:58 - A volte la vera bellezza va oltre la vista. Lo sa bene Honey Bee, una gattina di razza Calico (una variante dell'europeo "gatto tartarugato") che ama fare escursioni nella natura incontaminata anche se... è quasi cieca. Dopo essere stata soccorsa dalla clinica Animals Fiji, Honey Bee ha trovato dei nuovi affettuosi padroni in America.

La sua triste storia inizia con la nascita: Honey Bee è infatti venuta al mondo affetta sia da microftalmia che da macroftalmia congenita. In altre parole, è nata con un occhio troppo grande e un occhio troppo piccolo. Quando viveva ancora nella clinica della Animals Fiji, a Honey Bee è stato tolto l'occhio troppo grande. Ma per fortuna il suo ridotto senso della vista è compensato dal suo irrefrenabile senso d'avventura.



Recentemente ha percorso assieme ai suoi inseparabili padroni i sentieri del lago Mason, a pochi chilometri da Seattle. E quando non ce la fa proprio più a correre qua e là, può sempre riposarsi sulle spalle dei suoi amici umani, che l'hanno descritta con queste parole: "Meravigliosa, giocherellona, riesce a fare tutto quello che può fare anche un gatto non cieco!".