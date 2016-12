19 marzo 2014 La piovra gigante degli abissi giapponesi

Anche nove metri di apertura dei tentacoli Nelle acque profonde del Pacifico nipponico si aggirano esemplari extra large

10:52 - L'oceano Pacifico, nelle acque che bagnano il Giappone, ospita cefalopodi dalle misure straordinarie. Negli abissi nipponici si aggirano piovre giganti, con un'apertura di tentacoli che può arrivare fino ai nove metri. Questi esemplari sono tanto affascinanti quanto pericolosi, l'uomo infatti può facilmente essere scambiato da questi polpi come un rivale.

Normalmente, la lunghezza dei tentacoli di queste piovre è di circa quattro metri. Non mancano però "mostruose" eccezioni. Alcuni di questi abitanti degli abissi sono muniti di estensioni che raggiungono anche i nove metri. Misure extra large, che possono risultare pericolose per l'uomo. I subacquei sono spesso scambiati per rivali di caccia e le notizie di attacchi nei loro confronti non sono così rare.