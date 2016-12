La mucca sta per annegare: rischio alligatori durante il salvataggio

12:34 - Minuti di tensione a Hillsborough, in Florida, durante il salvataggio di una mucca caduta in acqua e incapace di tornare a riva. Il bovino respira a fatica, mantenendo la testa fuori dall'acqua di pochi centimetri. Sul posto deve intervenire un'unità speciale di soccorritori. Le operazioni sono rese ancora più difficoltose dal fatto che le acque sono abitate da alligatori; fucili puntati per evitare un attacco.

Nello Stato americano vive un gran numero di alligatori e proprio per questo motivo i soccorritori si sono attrezzati a dovere. Oltre a corde, barelle e un'ambulanza per trascinare la mucca fuori dall'acqua, ecco comparire dei fucili. Le operazioni sono durate oltre mezz'ora, a causa del peso (oltre mezza tonnellata) e della fatica del mammifero a collaborare; una vera corsa contro il tempo per evitare l'attacco dei predatori. Alcuni uomini delle forze dell'ordine hanno così dovuto scrutare lo specchio d'acqua con le armi puntate. Alla fine la mucca si è salvata nonostante fosse ormai stremata.