La famiglia Bush dà l'addio a Miss Beazley, la loro cagnetta: "Ci mancherà molto"

16:00 - E' morta all'età di nove anni, in seguito a un linfoma, Miss Beazley, la Scottish Terrier di George W. Bush. A dare l'annuncio sulla scomparsa di questa "First Dog", lo stesso ex presidente sulla sua pagina di Facebook: "Questo week end - scrive George W. - la nostra cara cagnetta, Miss Beazley, ci ha lasciato dopo una dura battaglia contro la malattia. Assieme all'altro nostro cane, Barney, è sempre stata fonte di gioia a Washington come a Dallas. Mancherà molto a me e a Laura". Miss Beazley è stata un regalo di compleanno alla First Lady. Ironia della sorte, il padre dell'animale, si chiamava Clinton.