La donna che vive con 200 bradipi

10:03 - Tutto è cominciato quando Monique Pool ha salvato due bradipi feriti e li ha curati nella propria casa in Suriname, Sud America. Poi ne sono arrivati altri, almeno due a settimana, finché non è arrivata a tenerne in casa addirittura 200. "Quando vado dal bagno alla cucina, vedo bradipi appesi dappertutto" racconta Monique, preoccupata dal rapido esaurimento dell'habitat dei bradipi nel Paese. Per questo attraverso il Green Heritage Fund Suriname sta lavorando alla costruzione di un parco dedicato a questi buffi animali, una riserva che avrebbe un enorme potenziale turistico.