La bambina canta e il rottweiler ulula: una performance da talent show

13:09 - Lei canta una filastrocca e lui ulula all'unisono. E' la sorprendente performance di una bambina che intona le note di "Twinkle Twinkle Little Star" insieme al suo inseparabile rottweiler. Nonostante l'indole aggressiva della razza, l'animale appare mansueto e quasi incantato dalla voce della bimba. Nel video postato sul web dal papà, la piccola accorda la melodia e il cane l'accompagna perfettamente con il suo ululato rispettando persino le pause. Il duetto meriterebbe di vincere qualsiasi talent show, ma per adesso si sta limitando a collezionare like e condivisioni in Rete.