L'uomo che gioca a calcio con i leoni

17:38 - Per Kevin Richardson i leoni "non sono degli animali che vogliono solo dominare o possedere, ma sono esseri viventi con uno spiccato senso relazionale e soprattutto con dei sentimenti". Tra questi c'è anche il sentimento del rispetto. E vedendo le immagini come dargli torto? Lo zoologo sudafricano infatti gioca a pallone con i felini per uno spot. Le immagini sono incredibili. C'è da ricredersi sul re della savana: è un re illuminato.