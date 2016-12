21 febbraio 2014 L'Indonesia è il nuovo paradiso delle mante: la specie in via d'estinzione sarà protetta Il governo di Giacarta approva una legge che limita la caccia nelle acque Tweet google 0 Invia ad un amico

12:31 - Le acque dell'Indonesia non saranno più una minaccia per le mante. Lo ha stabilito il governo di Giacarta, approvando una legge per la protezione della specie in via d'estinzione. Alla base della svolta, dopo anni di caccia aperta, c'è il boom di turisti che hanno invaso il Paese proprio per nuotare tra le mante. Un vero e proprio patrimonio da salvaguardare che varrebbe milioni di dollari.