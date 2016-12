L'elefantino gioca con i copertoni

09:13 - Questo piccolo di elefante sembra divertirsi un mondo a giocare con i copertoni usati delle auto. Gli esemplari, tra cui uno particolarmente vivace, si trovano all'Elephant Nature Park, in Thailandia. I guardiani del parco hanno dato loro queste gomme legate da una corda senza prima mostrare loro come poterci giocare. Evidentemente questi pachidermi imparano fin troppo in fretta.