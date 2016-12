16 settembre 2014 Jimmy Choo, il bull terrier che vive nelle illustrazioni grazie alla mano del padrone Rafael Mantesso è un creativo brasiliano, si occupa di marketing e ha un ristorante. Il suo Instagram è super-seguito grazie al suo amico a 4 zampe Tweet google 0 Invia ad un amico

17:53 - La musa ispiratrice di Rafael Mantesso ha il muso di un bull terrier e si chiama Jimmy Choo. "Sì, come il noto stilista di moda", ma Rafael, che è un creativo brasiliano, ha un ristorante ed è caporedattore di un sito di marketing e cucina, ci tiene a specificare che "il nome è stato scelto dalla moglie". Da un po' di tempo a questa parte l'account Instagram di Mantesso è super-seguito, merito delle sue illustrazioni animate dall'amico a 4 zampe. "Ogni giorno mi guardo intorno per trovare nuove ispirazioni da quello che mi circonda, il resto lo fa la mia fantasia e la faccia buffa del mio bull terrier", afferma. E vedendo i disegni, c'è da crederci. Da Lilli e il vagabondo a Superman, per passare all'attivismo pro-palestinese, con Jimmy c'è da sbizzarrirsi.