Jarvis, il gatto strabico star del web

09:27 - Si chiama Jarvis P. Weasley: rosso, strabico e simpaticissimo. Fu abbandonato su una strada in California quando era piccolo perché i suoi proprietari pensavano non avesse molte possibilità di sopravvivere. E invece ora sta vivendo una nuova vita. Tutto merito di Daria Kelly, un'amante degli animali che lo aveva temporaneamente preso per curarlo, ma che poi se n'è perdutamente innamorata...e non è molto difficile capirne il motivo. Jarvis ormai ha conquistato tutti, è una star del web.