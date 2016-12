29 maggio 2014 Jamon, il maialino alla moda ha conquistato Instagram Il sorriso giusto e look sempre originali: questi i segreti del suino più famoso della Rete Tweet google 0 Invia ad un amico

14:10 - Jamon non è un maialino qualunque ma una star di Instagram: il suo profilo "Jamon The Pig" è tra i più cliccati. Merito forse delle foto di estudioeuka.com.br e delle cure dei padroni di questo simpatico suino domestico. I look sfoggiati sul web sono teneri e dandy, ricercati ma divertenti allo stesso tempo. Praticamente irresistibili.