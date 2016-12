25 luglio 2014 Istanbul, macchina "due in uno": ricicla

la plastica e sfama i cani senza padrone

12:11 - In Turchia è possibile sfamare i cani senza padrone riciclando la plastica. Il tutto grazie a una speciale macchina installata per le strade di Istanbul, dove il problema del randagismo è molto diffuso. Il funzionamento è semplice: basta svuotare la propria bottiglietta d'acqua e gettarla nella fessura apposita per far scendere nella ciotola sottostante una porzione di croccantini. In un colpo solo, insomma, si rispetta l'ambiente e si fa una buona azione.