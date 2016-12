13 maggio 2014 Indiana, ecco i cani scout d'America all'opera: campi e divertimento Il gruppo fondato 13 anni fa è presente in 22 Stati e comprende 682 esemplari di questi animali. Per loro si organizzano campi tra i boschi e addestramenti di servizio civile. Ma il divertimento è assicurato. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:50 - Fondata 13 anni fa, la Dog Scouts of America (i cani scout d'America) è cresciuta fino ad includere 682 iscritti con i loro proprietari, che hanno formato 38 truppe in 22 Stati. Come gli scout a due gambe, quelli a quattro zampe partecipano a campeggi, gite con merende, addestramenti per prestare servizi di pubblica utilità e possono guadagnare fino a 80 punti di merito. Tutti i cani devono ottenere un patentino di obbedienza di base, ma per il resto si divertono.