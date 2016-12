08:48 - Un pozzo aperto, una cagnolina che vi cade all'interno e, per cercare di uscire, inizia a nuotare ruotando su se stessa in cerca di una via di fuga. Ganpat, membro dell'associazione Animal aid unlimited avvertita dalla popolazione di Udaipur, città nel Nordovest dell'India, lega una corda a sé e si cala nella buca. Pochi istanti e recupera il cucciolo, sale su un motorino e lo accompagna al centro veterinario.

La cagnolina era in ipotermia ma, grazie alle cure dell'associazione, si è ripresa ed è potuta tornare a casa.