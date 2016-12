Elefante libero, lacrime di gioia

12:18 - Cinquant'anni passati in India come animale da soma, in catene dalla nascita. Ora finalmente libero. E' la storia di Raju, elefante che ha pianto al momento della sua liberazione, quando è iniziata la sua nuova vita da animale libero. Grazie all'associziazione Wildlife SOS, Raju, un'intera vita passata a lavorare per l'uomo, mai come in questo caso suo aguzzino, ha versato lacrime di gioia.

E' stata una delle operazioni più emozionanti della mia vita", ha affermato uno dei partecipanti, il dottor Yaduraj Khadpekar. "Le lacrime dell'elefante dimostrano quanto questo animale sia intelligente, avendo capito che gli stavamo dando la libertà, e quanto crudele dev'essere stato il trattamento cui è stato sottoposto per un'intera vita".