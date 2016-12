12:45 - "Sei come la mia moto sei proprio come lei andiamo a farci un giro fossi in te io ci starei. Io ci starei...". Il testo della canzone di Jovanotti calza a pennello alla comica situazione registrata nel video dove un toro si "innamora" di una moto. Vedere per credere. Le immagini sono diventate virali in Rete.