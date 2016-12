18 agosto 2014 Incontri straordinari, le mante si "esibiscono" nel Santuario Pelagos Spettacolo rarissimo quello al quale hanno potuto assistere ricercatori e volontari della spedizione scientifica dell'Istituto Tethys Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:27 - Uno spettacolo rarissimo e straordinario quello al quale hanno potuto assistere ricercatori e volontari della spedizione scientifica dell'Istituto Tethys nel Santuario Pelagos, nelle acque del Mar Ligure. Davanti ai loro occhi ecco infatti un gruppo di mobule, le mante mediterranee meglio conosciute come diavoli di mare: due i gruppi "incontrati" al largo di Bordighera, uno di 10 e l'altro di 15 esemplari, che hanno "dato spettacolo".

Le mante, con la loro "apertura alare" di circa due metri, si sono esibite, in numerosi e mirabolanti, quanto misteriosi, salti. Perché saltino infatti non è ancora chiaro e le cause possono essere tante: gioco, osservazione fuori dall'acqua, inseguimento di piccoli pesci vicino alla superficie, un tentativo di liberarsi dai parassiti o un aiuto durante il parto.