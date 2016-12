In Giappone il pittore è un elefante

10:07 - Ha ereditato l'arte giapponese della calligrafia dai genitori, ma non stiamo parlando di un essere umano bensì di un elefante, per l'esatezza di una elefantessa. Yumeka è infatti una pittrice riconosciuta in Giappone. Per celebrare l'anno nuovo al pachiderma è stato commissionato un nuovo quadro sul quale è scritto "Cavallo", il segno animale dello zodiaco cinese che governa il 2014. Un augurio artistico valutato ben 5mila yen (ossia 35 euro).