13:51 - La prova della grande forza dei pitbull ci viene fornita da un esemplare capace di trascinare un'automobile per diversi metri, in Yemen. L'animale, legato alla macchina con il suo guinzaglio, riesce a spostarla tra lo stupore delle persone presenti. Putroppo non è una novità vedere dei pitbull sfruttati in questo tipo di sforzi o in feroci combattimenti con i propri simili.