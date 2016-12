14:37 - Il mondo visto dagli uccelli diventa "un domani migliore" e un viaggio attraverso il cielo "alla ricerca dell'anima", così si intitolano le immagini di una serie di scatti fotografici ripresi, appunto, "a volo d'uccello". Scatti che diventano ali spiegate sopra la città, zampette che planano nel vento, becchi che si chiamano e si rispondono tra le nuvole.

Il fotografo Howard Lau, meglio noto con lo pseudonimo HOWLD, ha catturato splendide immagini in volo, con spianate e città che si stendono laggiù, ma soprattutto ha acchiappato i dettagli dei volatili mentre esplorano il cielo, con i particolari dei loro corpi impegnati nel momento più speciale che caratterizza le loro vite. E, se HOWLD ci propone il coraggio dei suoi volatili che affrontano la traversata in volo, interroga chi lo guarda: dove stanno andando? dove atterreranno? Hanno una famiglia? Amici? E dichiara: "Il mio scopo è sempre lo stesso, in tutte le mie fotografie: dentro l'immagine ci sono io che racconto una storia attraverso l'obiettivo".