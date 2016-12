10:36 - Pelo lungo e riccio, nero, rosso o più comunemente biondo. Sono le caratteristiche che fanno somigliare il maiale di razza Mangalitsa ad una pecora. Il suino, che suscita una certa curiosità, non è frutto di mutazioni genetiche moderne ma ha una storia antica. Originario dell'Ungheria, è oggi in via d'estinzione. L'allevamento del Mangalitsa è iniziato nel 1830 nell'Impero austro-ungarico.