Il vero nome del micio bianco protagonista di questo video è Marshmallow, ma ormai tutti lo chiamano "gatto Houdini". Proprio come il noto illusionista, il felino riesce a evadere da qualsiasi cella. Con le zampine apre il lucchetto e poi con un salto vola verso la libertà. Le sue imprese sono state immortalate in una clinica veterinaria di Marsiglia, in Francia.