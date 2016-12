15:41 - Gli orsetti polari del Tierpark Hellabrunn di Monaco non sono ancora abituati agli obiettivi e agli sguardi indiscreti dei visitatori entusiasti. Al loro debutto in società rimangono dietro mamma Giovanna nel loro recinto, si guardano in torno spauriti e strizzano gli occhi per la luce del sole troppo forte. Hanno già 14 settimane di età ma aspettano ancora di ricevere un nome.