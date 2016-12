7 aprile 2014 Il cane è malato di cancro: i proprietari esaudiscono la sua "lista dei desideri" Una coppia canadese ha compilato una "bucket list" per il proprio boxer malato alle ossa, una serie di sorprese da realizzare prima di morire Tweet google 0 Invia ad un amico

12:00 - Quando una coppia di canadesi ha scoperto che Romeo, il boxer di 9 anni di che faceva parte della loro famiglia, aveva un tumore alle ossa, è rimasta sconvolta. Per rendere felici gli ultimi giorni del cane, i due hanno compilato una "bucket list", come si usa anche negli Stati Uniti. Si tratta di un elenco di sorprese e regali per il loro cane, compresa una festa di compleanno tutta per lui.

Romeo, che viveva nella Columbia Britannica, ha così guidato un'auto della polizia, è salito su camion dei vigili del fuoco ed è andato al pub con il suo padrone. La ciliegina sulla torta è stata la sua festa di compleanno: i suoi proprietari avevano programmato il party come ultimo desiderio e sono riusciti a realizzarlo, pubblicando poi su Facebook un album fotografico. Dopo la morte di Romeo, i due canadesi hanno adottato un altro boxer, di nome Elvis. Quella della "bucket list" è un'usanza molto diffusa in Nord America, specialmente nei casi di malati terminali. Adesso anche del mondo animale.