Ha solo due zampe il boxer Duncan Lou Who ma questo handicap non gli impedisce di correre per la spiaggia. Il cane è stato salvato dal gruppo per la salvaguardia degli animali Panda Paws Rescue di Vancouver alcuni mesi fa. Le zampe gli mancano dalla nascita per una grave malformazione e oggi ha un carrellino per deambulare. Di fatto però, non lo usa quasi mai visto che ha trovato un modo per trotterellare felice.