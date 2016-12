I bebè ghepardo di San DiegoSono giocherelloni e affettuosi

22 settembre 2014 I bebè ghepardo di San Diego

Sono giocherelloni e affettuosi Sono due femmine nate l'1 settembre allo zoo "Parco Safari" in California e sono allattate dal personale dello zoo perché la madre non ha potuto allevarle

15:26 - Hanno solo tre settimane ma crescono a vista d'occhio e hanno sempre voglia di giocare. Sono due femmine di ghepardo di circa un chilo nate al Parco Safari a San Diego, ammirate e coccolate dal personale della struttura e dai suoi ospiti. Presentate ufficialmente al pubblico in questo video, hanno già fatto innamorare tutto il mondo. Anche perché la madre, Allie, non ha potuto allevarle, quindi sono nutrite artificialmente. Le tre sorelle comunque sono sempre state molto unite e non smettono mai di giocare insieme.