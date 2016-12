Hazel, leccata e coccolata dalle zampine del suo micio bianco e nero

09:29 - L'intesa tra Hazel e il suo gatto è perfetta. L'animale sembra capire i bisogni della neonata e la piccola si diverte, facendosi accarezzare e leccare dalla lingua del suo amico a quattro zampe. Un video diffuso in rete, come ennesima dimostrazione di come una bimba e un gatto, si comprendano e si scambino gesti tanto teneri, quanto affettuosi. Nel filmato l'animale bacia ripetutamente la testa della neonata, che fa espressioni tutte da ridere.