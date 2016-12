13 marzo 2014 Habemus cuccioli: lo zoo di Pueblo festeggia l'arrivo di tre baby lontre Lo scorso lunedì la lontra Freyja ha dato alla luce due femmine e un maschio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:11 - Cento grammi di dolcezza e tanti festeggiamenti per la nascita di tre piccoli cuccioli di lontra venuti alla luce lo scorso lunedì nello zoo di Pueblo, in Colorado. Ad accorgersi del lieto evento, i custodi e il personale del parco che in queste immagini hanno immortalato i primi momenti di vita delle baby lontre. Due femmine e un maschio di circa 100 grammi sono stati pesati e portati alla nursery per le cure necessarie prima dello "svezzamento". A quanto detto dallo zoo, ci vorrà almeno un mese prima che mamma lontra conceda un'apparizione pubblica.