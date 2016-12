Gran Sasso, caccia alle polpette avvelenate

12:05 - Qualcuno vuole sterminare gli orsi, i lupi e le volpi nel cuore del parco d’Abruzzo. Nel 2013 la Forestale ha trovato 30 polpette avvelenate nella valle Cervara e nel vallone Lampazzo. E quest'anno gli attentati alla fauna selvatica sono continuati. All'attacco messo in atto probabilmente da pastori, che credono in questo modo di difendere le loro greggi, il parco del Gran Sasso aveva risposto sino ad oggi con una squadra di cinque cani, razza pastore belga e border collie: sono cani specializzati nello scavare esche avvelenate, mortali non solo per i plantigradi ma per tutta la fauna del parco. Ma ora, per intensificare la protezione, la Commissione Europea ha finanziato un progetto chiamato "Life Pluto" che si occuperà di addestrare sei nuove squadre di esperti a quattro zampe in grado di recuperare i pericolosi bocconi vincendo la tentazione di mangiarseli. Come premio potranno trascorrere del tempo con il loro conduttore.