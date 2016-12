6 giugno 2014 Gli ippopotami come mai li avete visti

A Torino apre il primo parco acquatico L'area ospita una coppia e riproduce perfettamente l'ecosistema del lago Malawi. E' il primo habitat in Italia che permette di vedere gli ippopotami sott'acqua

08:48 - A Torino arrivano gli ippopotami. Il nuovo habitat "Hippo Underwater" riproduce l’ecosistema del lago Malawi, esempio famosissimo di biodiversità da proteggere dove vivono circa 700 specie di coloratissimi pesci appartenenti alla famiglia dei Ciclidi. A Zoom Torino sarà possibile, grazie alle due ampie vetrate della vasca e all'anfiteatro frontale, vedere fluttuare sott'acqua i due colossali animali in mezzo a migliaia di pesci tropicali.

Gli ippopotami infatti, che amano stare in acqua, compiono saltelli sul fondo dando vita a uno spettacolo affascinante. Oltre alla vasca, gli ippopotami avranno a disposizione una zona fuori dall'acqua dove potranno sostare. I visitatori potranno osservare la specie sia sott'acqua e vedere gli animali camminare e correre sul fondo oppure nella zona della savana secca dove adorano stare, in particolare, al tramonto.



L'habitat è davvero da record e ospita una coppia di ippopotami. Lisa, la femmina (che proviene dalla Germania) di 27 anni e il suo "toyboy" Ze Maria (che proviene dal Portogallo) che ha 2 anni. La coppia dopo soli pochi giorni si è ufficialmente fidanzata e al parco sono ottimisti. Credono infatti che l'anno prossimo potrebbe esserci la prima nascita.



La costruzione di Hippo Underwater ha rappresentato una sfida impegnativa che ha richiesto per il bioparco oltre 12 mesi di progettazione e circa 8 di realizzazione per arrivare a ricreare in modo preciso e accurato, un ecosistema che, come in natura, sarà in grado di auto-generarsi e che è, ad oggi, il maggior investimento sostenuto dal bioparco per un'unica specie.



ZOOM Torino è aperto tutti i giorni. Orario: feriale 10,00 – 18,00; sabato, domenica e festivi 10,00 – 19,00. Biglietti: 20,00€ intero e 15,00€ ridotto. Per promozioni consultare il sito www.zoomtorino.it.