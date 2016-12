9 gennaio 2014 Gli amici a quattro zampe on the road Sulla tavola da surf ma anche sulla due ruote o perché no sulla canoa... cani e padroni sempre più uniti anche nelle scelte di viaggio Tweet google 0 Invia ad un amico

13:37 - Forse le espressioni degli amici a quattro zampe non sono sempre delle più impavide (vedi il labrador sulla tavola da surf) ma sono così dolci e simpatiche che è impossibile non innamorarsene. I cani e i loro padroni sono sempre più uniti on the road: dalla canoa alla bici, per passare al monopattino, l'amico fido è sempre più umanizzato. Chissà poi quanto veramente si divertano loro...