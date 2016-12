Giappone, un calabrone per amico...

16:56 - E' lungo cinque centimetri e il suo pungiglione addirittura sei millimetri, ed è ritenuto uno degli insetti più letali al mondo: è la vespa mandarina, conosciuta anche come calabrone giapponese. E proprio in Giappone c'è chi ha deciso di non temere questo insetto, ma di addomesticarlo... Ed ecco allora come, una volta comunque eliminato il pungiglione (perché fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio), cosa si può fare con un amico calabrone...