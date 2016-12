Giappone, la scimmietta nella beauty farm

14:40 - Sembra essere in pace col mondo questa scimmietta fotografata nel Jigokudani Monkey Park, in Giappone. Il grazioso animale si gode un bagno caldo dalle sorgenti termali della struttura, mentre fuori tutto è imbiancato dalla neve. Per gustarsi ancora di più il relax, la scimmia mette le zampe fuori dall'acqua su un pezzo di legno. Come in una beauty farm.