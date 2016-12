18 aprile 2014 Germania, nati due pappagalli Ara Spix: specie rarissima e... da film Questo tipo di pappagalli, famoso per le sue piume azzurre, è ritenuto praticamente estinto in natura. Ai due nuovi arrivati è stato dato il nome dei protagonisti del film di animazione "Rio" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:40 - Appena nati non hanno proprio le caratteristiche piume azzurre che tanto rendono famosi e ammirati i loro simili. Ma per l'arrivo di Karla e Tiago, due esemplari di pappagallo Ara di Spix, l'entusiasmo è alle stelle. Questo tipo di pappagalli è infatti ritenuto praticamente estinto in natura e la loro nascita al Centro per la conservazione della fauna selvatica è un evento eccezionale che farà felice anche i più giovani. I due pappagallini blu, infatti, sono stati chiamati come i piccoli dei due protagonisti del film di animazione "Rio". Con la speranza che sia anche di buon auspicio: nella pellicola, infatti, la famiglia di pappagalli scopre di non essere l'ultima rimasta...