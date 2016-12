11 febbraio 2014 Germania, Nadar il cavallo diventato decisamente domestico La sua padrona, Stephanie Arndt, aveva deciso di tenerlo in casa mentre su tutta la Germania imperversava la tempesta "Xaver", ma Nadar si è trovato fin troppo bene... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:04 - Doveva essere solo una cosa temporanea e dettata dalla necessità, ma l'evoluzione è stata quanto meno inaspettata. Nei giorni in cui su tutta la Germania infuriava la tempesta "Xaver", vistasi costretta dagli eventi, Stephanie Arndt aveva infatti deciso di mettere in salvo il suo cavallo Nadar ospitandolo in casa. Ma lui si è trovato decisamente bene e non ha voluto più saperne della vita all'aria aperta... e così è iniziata un'insolita, ma pare soddisfacente, convivenza.