Germania, anche l'elefantessa Nelly partecipa all'Ice Bucket Challenge

12:34 - Al Serengeti Park Hodenhagen, vicino ad Hannover, la mania virale dell'Ice Bucket Challenge, ideata per far conoscere la sclerosi laterale amiotrofica, è arrivata fino all'elefantessa Nelly. Due guardiani l'hanno aiutata a compiere la sua missione, versandole il secchio d'acqua in testa. Tutto come da copione se non fosse per il soggetto e per il fatto che, per non nuocere all'animale, non sono stati usati i cubetti di ghiaccio.