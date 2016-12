Georgia, il salvataggio di una balena

14:58 - Ferita, dolorante e sfinita... Una balena impigliata in più di cento metri di cima di ferro aveva il destino segnato. Invece, un'equipe di biologi dell'Istituto della Georgia, si sono dati da fare per non lasciarla morire. Un'operazione difficile, lunga e molto impegnativa ma alla fine il cetaceo è libero. Con molte ferite alla testa, la balena ha collaborato alle manovre e ora può riprendere a nuotare nell'oceano.