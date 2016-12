23 settembre 2014 Gatti usati come cuscini da cani molto assonnati e dispettosi Altro che acerrimi nemici: cani e gatti sotto lo stesso tetto diventano presto compagni inseparabili. Letteralmente Tweet google 0 Invia ad un amico

10:19 - Non è sempre facile trovare un posticino comodo per riposare. Ma se in casa c'è un micio, caldo e ronfante, è già più facile. Questi cani hanno trovato nel loro amico felino il cuscino più confortevole della casa (ed è anche riscaldato). Ai gatti non sembra dispiacere: anche perché sanno che il favore è reciproco e poi verrà il loro turno.