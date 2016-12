Francia, il giudice chiama il labrador a riconoscere l'assassino del padrone

21:52 - Tango è un labrador di 9 anni ed è entrato nell'aula del tribunale di Tours, in Francia, in qualità di "persona informata dei fatti". Inutili le rimostranze della difesa che lo ricusava quale teste attendibile. Il giudice ha voluto comunque "sentire" pure il cane nella speranza che riconoscesse nell'imputato l'assassino del suo padrone.

Al presunto omicida è stato chiesto di minacciare il cane con un bastone per testare la sua reazione. Alla simulazione ha partecipato pure un secondo labrador, Norman, sottoposto allo stesso trattamento per confrontare le risposte dei due animali.



Entrambi i cani hanno abbaiato e si sono agitati quindi il giudice non ha potuto considerare il contributo di Tango come rilevante e utile alla raccolta di prove.